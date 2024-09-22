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Булыкин: мощного "Зенита" больше нет, у других клубов есть шансы

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Бывший игрок сборной России по футболу Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от предстоящего матча 9-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 между московскими "Спартаком" и "Динамо".
Фото: ФК "Спартак"
"В матче "Спартака" и "Динамо" не вижу фаворита. Даже домашнее поле не даст преимущества. Команды ждет тяжелый матч, прям настоящее дерби. Если брать конкуренцию с "Зенитом", то сейчас все равны. Мощного "Зенита" больше нет. Сейчас шансы есть и у "Спартака", и у "Динамо", - приводит слова Булыкина Sport24.

Московские "Спартак" и "Динамо" сыграют друг с другом в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25, который состоится 22 сентября в Москве на стадионе "Лукойл Арена". Начало матча запланировано на 16:30 по московскому времени.

"Динамо" за восемь матчей набрало 16 очков (четвёртое место). В очной игре против "Зенита" проиграло со счётом 0:1.

"Спартак" за восемь матчей набрал 15 очков (пятое место). В очной игре против "Зенита" сыграл вничью (0:0).

Дмитрий Булыкин Зенит Спартак Динамо
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