"В матче "Спартака" и "Динамо" не вижу фаворита. Даже домашнее поле не даст преимущества. Команды ждет тяжелый матч, прям настоящее дерби. Если брать конкуренцию с "Зенитом", то сейчас все равны. Мощного "Зенита" больше нет. Сейчас шансы есть и у "Спартака", и у "Динамо", - приводит слова Булыкина Sport24.
Московские "Спартак" и "Динамо" сыграют друг с другом в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25, который состоится 22 сентября в Москве на стадионе "Лукойл Арена". Начало матча запланировано на 16:30 по московскому времени.
"Динамо" за восемь матчей набрало 16 очков (четвёртое место). В очной игре против "Зенита" проиграло со счётом 0:1.
"Спартак" за восемь матчей набрал 15 очков (пятое место). В очной игре против "Зенита" сыграл вничью (0:0).
Булыкин: мощного "Зенита" больше нет, у других клубов есть шансы
Бывший игрок сборной России по футболу Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от предстоящего матча 9-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 между московскими "Спартаком" и "Динамо".
Фото: ФК "Спартак"