"Как сложится игра "Спартака" и "Динамо", никто сейчас сказать не может, но на каком бы месте команды ни находились – это будет битва. Я абсолютно точно уверен, что никакой ничьей здесь не будет. Повторюсь, команды выйдут биться.
Я когда работал тренером, на такие матчи просто состав называл, и всё. Говорил: вот вам состав, вы сами всё понимаете", - цитирует Силкина "Чемпионат".
Сегодня, 22-го сентября, московский "Спартак" примет на своем поле московское "Динамо" в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.
После 8-ми сыгранных туров команда Деяна Станковича располагается на пятой строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 15 очков. Бело-голубые занимают четвертое место с 16-ю набранными очками.
Напомним, что команды встречались между собой в текущем сезоне на групповом этапе Кубка России. В той встрече красно-белые одержали разгромную победу со счетом 3:0, забитыми мячами отличились Хесус Медина, Павел Маслов и Манфред Угальде.
Силкин: уверен, что никакой ничьей в матче "Спартак" - "Динамо" не будет. Команды выйдут биться
Бывший тренер московского "Динамо" Сергей Силкин высказался о предстоящем матче бело-голубых со "Спартаком".
Фото: ФК "Спартак"