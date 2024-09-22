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Силкин: уверен, что никакой ничьей в матче "Спартак" - "Динамо" не будет. Команды выйдут биться

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Бывший тренер московского "Динамо" Сергей Силкин высказался о предстоящем матче бело-голубых со "Спартаком".
Фото: ФК "Спартак"
"Как сложится игра "Спартака" и "Динамо", никто сейчас сказать не может, но на каком бы месте команды ни находились – это будет битва. Я абсолютно точно уверен, что никакой ничьей здесь не будет. Повторюсь, команды выйдут биться.

Я когда работал тренером, на такие матчи просто состав называл, и всё. Говорил: вот вам состав, вы сами всё понимаете", - цитирует Силкина "Чемпионат".

Сегодня, 22-го сентября, московский "Спартак" примет на своем поле московское "Динамо" в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

После 8-ми сыгранных туров команда Деяна Станковича располагается на пятой строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 15 очков. Бело-голубые занимают четвертое место с 16-ю набранными очками.

Напомним, что команды встречались между собой в текущем сезоне на групповом этапе Кубка России. В той встрече красно-белые одержали разгромную победу со счетом 3:0, забитыми мячами отличились Хесус Медина, Павел Маслов и Манфред Угальде.

Сергей Силкин Динамо Спартак
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