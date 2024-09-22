"У Маркиньоса случилось большое горе - не стало его отца, он попал в ДТП на мотоцикле. Маркиньос уехал в Бразилию. Мы всячески его поддерживаем", - заявил Станкович.
Бразилец Маркиньос перешел в московский "Спартак" из венгерского "Ференцвароша" в летнее трансферное окно. Сумма сделки, по данным СМИ, составила 5 миллионов евро. На старте сезона Маркиньос провел 9 матчей и отметился 1-й результативной передачей. Сегодня, 22-го сентября, "Спартак" сыграет в столичном дерби с "Динамо" в рамках 9-го тура РПЛ.
Источник: "Матч ТВ"
Отец Маркиньоса разбился на мотоцикле. Игрок "Спартака" улетел в Бразилию
Наставник "Спартака" Деян Станкович рассказал о смерти отца футболиста красно-белых Маркиньоса.
Фото: ФК "Спартак"