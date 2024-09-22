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Наставник "Динамо" Махачкала Биджиев: "Ростов" показывает интересный футбол. Результат по игре

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Главный тренер махачкалинского "Динамо" Хасанби Биджиев прокомментировал ничью своей команды с "Ростовом" в 9-м туре РПЛ.
Фото: официальный сайт "Динамо" Махачкала
"Матч был сложный. "Ростов" показывает интересный футбол. Нам важно было навязать нашу игру, по целому ряду аспектов это удалось. Надежно сыграли в обороне и могли забить, моменты были и у "Ростова". Результат по игре", - заявил Биджиев.

Махачкалинское "Динамо" сыграло вничью с "Ростовом" в рамках 9-го тура чемпионата России. Команды не смогли распечатать ворота друг друга и покинули поле без забитых голов. Ничья принесла бело-голубым 10-е очко. Подопечные Биджиева занимают 9-е место в турнирной таблице РПЛ. В активе "Ростова" 12 набранных очков. Команда располагается на 7-й строчке.

Источник: "Матч ТВ"

Хасанби Биджиев Динамо Мх Ростов
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