"В России все тренеры ходят по кругу. Если у него есть российские агенты, то у него есть шанс где-то появиться. Возможно, это будут "Химки" или ещё какой-то клуб. Такой вариант не исключён. Пик Абаскаля пройден, это было в "Спартаке". Сейчас он в яме. У него есть шанс только с российскими функционерами, которые не очень хорошо разбираются в футболе. Он красиво им всё расскажет — его возьмут", - приводит слова Попова Legalbet.
21 сентября 2024 года руководство испанской "Гранады" уволило с поста главного тренера команды Гильермо Абаскаля, который возглавил "горожан" 19 июня. Ранее испанский специалист в 2022-2024 гг. занимал должность главного тренера московского "Спартака".
Под его руководством красно-белые завоевали бронзовые медали чемпионата сезона-2022/23. Однако в следующем году "Спартак" выступал хуже, в связи с чем руководство московского клуба приняло решение об увольнении Абаскаля.
Попов: сейчас Абаскаль в яме, его шанс - красиво всё рассказать не разбирающимся в футболе российским функционерам
Бывший футболист сборной Казахстана Алексей Попов поделился своим мнением о возможном продолжении тренерской карьеры бывшим наставником московского "Спартака" Гильермо Абаскалем.
Фото: ФК "Спартак"