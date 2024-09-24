"Доволен ли комплектованием команды? Понятно, что я был бы рад и другим новым футболистам в команде. У нас действительно не все получилось так, как мы хотели. Но нужно работать с той командой, которая есть. Я уверен, что этот состав может конкурировать с командами уровня "Спартака" и ЦСКА. Понятно, что "Зенит" будет всегда на уровень выше, но и этим составом мы хотим биться", - сказал Личка.
После девяти туров "Динамо" набрало 17 очков и идет на четвёртой строчке в таблице Российской Премьер-Лиги. Отставание от лидера петербургского "Зенита" составляет 5 баллов, в последней игре подопечные Марцел Лички ушли от поражения в московском дерби со "Спартаком" (2:2), а до в предыдущем туре обыграли грозненский "Ахмат" (4:2).
Красно-белые на данный момент располагаются на пятом месте, в активе команды Деяна Станковича 16 очков. ЦСКА идут в турнирной таблице на шестой позиции, набрав 14 баллов.
Источник: ТАСС
Личка: по составу мы можем конкурировать со "Спартаком", "Зенит" будет всегда на уровень выше
Главный тренер московского "Динамо" Марцел Личка сравнил укомплектованность своей команды с составами "Зенита" и других клубов из первой шестёрки.
Фото: ФК "Динамо"