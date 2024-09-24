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Мостовой: "Краснодар" сейчас на ходу, есть Кордоба и Сперцян. При чем тут Мусаев?

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Бывший российский футболист Александр Мостовой оценил игру "Краснодара" в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Краснодар"
"Сейчас "Краснодар" на ходу, они хороши. Вы посмотрите на их состав, там много качественных футболистов. Есть Кордоба и Сперцян, один - лучший нападающий в РПЛ, а другой - один из лучших игроков нашего чемпионата. При чем тут Мусаев? Игроки выходят на поле, а не тренер. Там состав хороший, вот они и играют здорово", - сказал Мостовой.

Напомним, Александр Мостовой подверг критике решение руководства краснодарской команды расстаться в прошлом сезоне с предыдущим тренером Владимиром Иличем и назначить вместо него Мурада Мусаева. Последний ранее уже работал с "быками" с апреля 2018 по апрель 2021 года. Вторую часть чемпионата "Краснодар" под руководством Мусаева закончил на втором месте, впервые в истории клуба завоевав серебряные медали.

В текущем сезоне "Краснодар" после девяти сыгранных туров с 21-м набранным баллом идет на втором месте, отставая от лидера "Зенита" на два очка. Следующую игру чемпионата "быки" проведут дома с петербургским клубом, встреча лидеров РПЛ состоится 28 сентября, начало - в 19:30 по московскому времени.

Источник: "РБ Спорт"

Александр Мостовой Краснодар
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