Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Кубань-Холдинг
0 - 5 0 5
СочиЗавершен
Амкар
3 - 3 (П 4 - 3) 3 343
ЧерноморецЗавершен
Челябинск
0 - 2 0 2
ТюменьЗавершен
Волга Ул
1 - 1 (П 4 - 3) 1 143
РоторЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Валенсия
0 - 0 0 0
ОсасунаЗавершен
Севилья
2 - 1 2 1
ВальядолидЗавершен
Реал Мадрид
0 - 0 0 0
Алавес1 тайм

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Аталанта
0 - 0 0 0
Комо1 тайм

Садыгов - об интересе "Химок" к Сторожуку: очередной фейк. Артига как профессионал и человек устраивает команду

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бизнесмен Туфан Садыгов, поддерживающий "Химки", высказался о возможном увольнении Франка Артиги.
Фото: ФК "Химки"
"Очередной фейк. Франк как профессионал и человек устраивает команду и руководство. Уверен, что он достигнет поставленной цели", - цитирует Садыгова "Матч ТВ".

Ранее в СМИ появилась информация, что руководство подмосковных "Химок" может отправить в отставку с поста главного тренера Франка Артигу и назначить на его место Александра Сторожука.

После 9-ти сыгранных туров подмосковный клуб располагается на 14-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 7 набранных очков. В следующем туре команда Франка Артиги сыграет на выезде с самарскими "Крыльями Советов".

Франк Артига Туфан Садыгов Химки Александр Сторожук
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится