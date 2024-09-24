"Очередной фейк. Франк как профессионал и человек устраивает команду и руководство. Уверен, что он достигнет поставленной цели", - цитирует Садыгова "Матч ТВ".
Ранее в СМИ появилась информация, что руководство подмосковных "Химок" может отправить в отставку с поста главного тренера Франка Артигу и назначить на его место Александра Сторожука.
После 9-ти сыгранных туров подмосковный клуб располагается на 14-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 7 набранных очков. В следующем туре команда Франка Артиги сыграет на выезде с самарскими "Крыльями Советов".
Садыгов - об интересе "Химок" к Сторожуку: очередной фейк. Артига как профессионал и человек устраивает команду
Бизнесмен Туфан Садыгов, поддерживающий "Химки", высказался о возможном увольнении Франка Артиги.
Фото: ФК "Химки"