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Защитник "Химок" Ориньо: мы потеряли много очков и нам будет трудно завоевать чемпионство

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Защитник "Химок" Ориньо высказался о текущих результатах команды.
Фото: ФК "Химки"
"Чемпионство? К сожалению, о титуле сейчас говорить очень сложно, мы потеряли очень много очков. Стать чемпионом сейчас гораздо сложнее. Разница больше 10 очков", - цитирует Ориньо "РБ Спорт".

Ориньо перешел в подмосковные "Химки" из московской "Родины" в летнее трансферное окно за 100 тысяч евро. В текущем сезоне защитник провел за подмосковный клуб во всех турнирах 10 матчей и отметился одной результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего игрока в 600 тысяч евро.

После 9-ти сыгранных туров команда Франка Артиги располагается на 14-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 7 набранных очков.

Ориньо Химки
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