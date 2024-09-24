"Чемпионство? К сожалению, о титуле сейчас говорить очень сложно, мы потеряли очень много очков. Стать чемпионом сейчас гораздо сложнее. Разница больше 10 очков", - цитирует Ориньо "РБ Спорт".
Ориньо перешел в подмосковные "Химки" из московской "Родины" в летнее трансферное окно за 100 тысяч евро. В текущем сезоне защитник провел за подмосковный клуб во всех турнирах 10 матчей и отметился одной результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего игрока в 600 тысяч евро.
После 9-ти сыгранных туров команда Франка Артиги располагается на 14-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 7 набранных очков.
Защитник "Химок" Ориньо: мы потеряли много очков и нам будет трудно завоевать чемпионство
Защитник "Химок" Ориньо высказался о текущих результатах команды.
Фото: ФК "Химки"