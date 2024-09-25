- Сейчас, как я понимаю, он поедет в "Химки"... Или куда-то ещё в Россию. Он же не просто так приехал. Где ему в Испании такие деньги заплатят? Нигде. А в "Химках" он сейчас придёт, сменит своего соотечественника, у которого уже 5 или 6 туров команда забить не может. И там тренер испанец говорит, что у него очень много игроков на тренировках, 43 человека тренировать невозможно. А Абаскаль придёт и скажет: "А я могу, давайте, я буду тренировать", - передаёт слова Радимова "РБ Спорт".
Ранее стало известно, что 35-летний Гильермо Абаскаль был уволен с поста главного тренера выступающей в испанской Сегунде "Гранады" после шести туров чемпионата, в которых его команда набрала 6 очков (+1=3-2). Прежним клубом Абаскаля был московский "Спартак", в котором он работал с июня 2022 года по апрель 2024 года.
Подмосковные "Химки" под руководством 48-летнего испанца Франка Артиги набрали 7 очков в 9 матчах Российской премьер-лиги и занимают в турнирной таблице 14-е место, находясь в зоне стыковых матчей. Заявка клуба в конце летнего трансферного окна достигала 46 футболистов, некоторые из которых успели покинуть красно-чёрных.
Радимов: сейчас Абаскаль поедет в "Химки" и скажет, что может тренировать 43 человека
Экс-полузащитник "Сарагосы" Владислав Радимов высказался о перспективах экс-наставника "Спартака" Гильермо Абаскаля после быстрого увольнения из испанской "Гранады".
Фото: ФК "Спартак"