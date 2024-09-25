Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Динамо Владивосток
0 - 0 0 0
ШинникПерерыв
Машук КМВ
16:00
РодинаНе начат
Урал
17:00
СКА-ХабаровскНе начат
Волгарь
18:00
УфаНе начат
Орёл
18:30
СоколНе начат
Луки-Энергия
18:30
БалтикаНе начат
Композит
19:00
НефтехимикНе начат
Химик
19:00
ЧайкаНе начат
КАМАЗ
19:30
ТорпедоНе начат

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
АЗ Алкмар
19:45
ЭльфсборгНе начат
Буде-Глимт
19:45
ПортуНе начат
Лудогорец
22:00
СлавияНе начат
Ницца
22:00
Реал СосьедадНе начат
Динамо Киев
22:00
ЛациоНе начат
Мидтьюлланд
22:00
ХоффенхаймНе начат
Манчестер Юнайтед
22:00
ТвентеНе начат
Галатасарай
22:00
ПАОКНе начат
Андерлехт
22:00
ФеренцварошНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Жирона
20:00
Райо ВальеканоНе начат
Барселона
22:00
ХетафеНе начат

Радимов: сейчас Абаскаль поедет в "Химки" и скажет, что может тренировать 43 человека

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-полузащитник "Сарагосы" Владислав Радимов высказался о перспективах экс-наставника "Спартака" Гильермо Абаскаля после быстрого увольнения из испанской "Гранады".
Фото: ФК "Спартак"
- Сейчас, как я понимаю, он поедет в "Химки"... Или куда-то ещё в Россию. Он же не просто так приехал. Где ему в Испании такие деньги заплатят? Нигде. А в "Химках" он сейчас придёт, сменит своего соотечественника, у которого уже 5 или 6 туров команда забить не может. И там тренер испанец говорит, что у него очень много игроков на тренировках, 43 человека тренировать невозможно. А Абаскаль придёт и скажет: "А я могу, давайте, я буду тренировать", - передаёт слова Радимова "РБ Спорт".

Ранее стало известно, что 35-летний Гильермо Абаскаль был уволен с поста главного тренера выступающей в испанской Сегунде "Гранады" после шести туров чемпионата, в которых его команда набрала 6 очков (+1=3-2). Прежним клубом Абаскаля был московский "Спартак", в котором он работал с июня 2022 года по апрель 2024 года.

Подмосковные "Химки" под руководством 48-летнего испанца Франка Артиги набрали 7 очков в 9 матчах Российской премьер-лиги и занимают в турнирной таблице 14-е место, находясь в зоне стыковых матчей. Заявка клуба в конце летнего трансферного окна достигала 46 футболистов, некоторые из которых успели покинуть красно-чёрных.

Химки Спартак Гранада Гильермо Абаскаль Владислав Радимов Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится