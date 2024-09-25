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Магомедов: Джикия выходил за сборную России с капитанской повязкой. Нельзя негативно относиться к его приходу в "Химки"

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Полузащитник "Химок" Бутта Магомедов высказался о приходе в команду экс-защитника "Спартака" Георгия Джикии.
Фото: официальный сайт РФС
"Джикия - человек, который выходил за сборную России с капитанской повязкой. Как можно как-то негативно относиться к его приходу в "Химки"? Это помощник на поле и в раздевалке, поэтому отношусь только позитивно", - цитирует Магомедова "Чемпионат".

Георгий Джикия перешел в "Химки" в летнее трансферное окно. Экс-капитан московского "Спартака" и сборной России достался подмосковному клубу бесплатно. С лета 2024-го года Джикия находился в статусе свободного агента. Всего на счету защитника 44 матча в составе национальной команды.

В матче 9-го тура РПЛ между "Химками" и "Оренбургом" (0:0) Георгий Джикия попал в заявку своего нового клуба, но на поле не появился.

Бутта Магомедов Химки Георгий Джикия
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