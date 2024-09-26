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Агент Тюкавина: Костя никогда не перейдет в "Зенит", он не хочет туда

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Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего "Динамо" Константина Тюкавина, заявил, что его клиент не перейдет в "Зенит".
Фото: ФК "Динамо"
"Костя никогда не перейдет в "Зенит", он не хочет туда. У нас для России нет никакой суммы отступных. Не думаю, что в России он поменяет какую-то команду", - цитирует Сафонова "РБ Спорт".

В текущем сезоне Константин Тюкавин провел за московское "Динамо" во всех турнирах 10 матчей и записал на свой счет 4 забитых мяча и 2 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего игрока в 16 миллионов евро, контракт форварда с клубом рассчитан до лета 2028 года.

По итогам сезона-2023/2024 Тюкавин был признан лучшим игроком Российской Премьер-Лиги.

После 9-ти сыгранных туров бело-голубые располагаются на 4-й строчке в турнирной таблице чемпионата России и имеют в своем активе 17 набранных очков.

Константин Тюкавин Динамо Зенит
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