"Костя никогда не перейдет в "Зенит", он не хочет туда. У нас для России нет никакой суммы отступных. Не думаю, что в России он поменяет какую-то команду", - цитирует Сафонова "РБ Спорт".
В текущем сезоне Константин Тюкавин провел за московское "Динамо" во всех турнирах 10 матчей и записал на свой счет 4 забитых мяча и 2 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего игрока в 16 миллионов евро, контракт форварда с клубом рассчитан до лета 2028 года.
По итогам сезона-2023/2024 Тюкавин был признан лучшим игроком Российской Премьер-Лиги.
После 9-ти сыгранных туров бело-голубые располагаются на 4-й строчке в турнирной таблице чемпионата России и имеют в своем активе 17 набранных очков.
Агент Тюкавина: Костя никогда не перейдет в "Зенит", он не хочет туда
Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего "Динамо" Константина Тюкавина, заявил, что его клиент не перейдет в "Зенит".
Фото: ФК "Динамо"