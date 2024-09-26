- Конечно, лучший период в моей карьере был в ЦСКА. За пять лет мы дважды становились чемпионами России, дважды выигрывали серебряные медали, один раз завоевывали Суперкубок. Наша команда выступала в Лиге чемпионов. Это были прекрасные времена, я очень скучаю по ним, - передает слова футболиста "РБ Спорт".
Хавбек выступал за "армейцев" на протяжении пяти лет и провел за столичную команду 147 матчей, в которых забил шесть голов. Вместе с ЦСКА он два раза побеждал в РПЛ и выигрывал Суперкубок России. В 2018 году Миланов покинул ЦСКА.
Сейчас 32-летний Миланов выступает в Румынии за клуб "Динамо" Бухарест.
В текущем сезоне "армейцы" в девяти матчах РПЛ набрали 14 очков и занимают шестое место в таблице чемпионата.
Миланов: лучший период моей карьеры был в ЦСКА
Экс-полузащитник сборной Болгарии Георги Миланов рассказал, что считает период своего выступления за ЦСКА лучшим в карьере.
Фото: ПФК ЦСКА