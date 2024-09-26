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Миланов: лучший период моей карьеры был в ЦСКА

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Экс-полузащитник сборной Болгарии Георги Миланов рассказал, что считает период своего выступления за ЦСКА лучшим в карьере.
Фото: ПФК ЦСКА
- Конечно, лучший период в моей карьере был в ЦСКА. За пять лет мы дважды становились чемпионами России, дважды выигрывали серебряные медали, один раз завоевывали Суперкубок. Наша команда выступала в Лиге чемпионов. Это были прекрасные времена, я очень скучаю по ним, - передает слова футболиста "РБ Спорт".

Хавбек выступал за "армейцев" на протяжении пяти лет и провел за столичную команду 147 матчей, в которых забил шесть голов. Вместе с ЦСКА он два раза побеждал в РПЛ и выигрывал Суперкубок России. В 2018 году Миланов покинул ЦСКА.

Сейчас 32-летний Миланов выступает в Румынии за клуб "Динамо" Бухарест.

В текущем сезоне "армейцы" в девяти матчах РПЛ набрали 14 очков и занимают шестое место в таблице чемпионата.

Георги Миланов ЦСКА
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