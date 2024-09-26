- Станкович определился с костяком и отталкивается от него. Сегодняшняя ситуация с составом команды меня радует. Нет бесконечной ротации, большого количества замен, что мы видели при предыдущем тренере, - цитирует Титова "СЭ".
Сербский специалист возглавил "Спартак" перед началом сезона. В девяти турах его команда набрала 16 баллов и располагается на пятой строчке в таблице.
Следующим соперником "Спартака" в РПЛ станет "Локомотив", дерби пройдет 28 сентября на "РЖД Арене", старт игры запланирован на 16:30 мск.
Титов: сейчас в "Спартаке" нет бесконечной ротации, что мы видели при предыдущем тренере
Экс-игрок столичного "Спартака" Егор Титов высказался о работе главного тренера красно-белых Деяна Станковича.
Фото: ФК "Спартак"