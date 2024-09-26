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Депутат Госдумы - об извинении Пьянича: правильная позиция и мужской поступок

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Депутат Государственной Думы Российской Федерации Дмитрий Свищев поделился своей реакцией на извинения новобранца московского ЦСКА Миралема Пьянича.
Фото: ПФК ЦСКА
"Правильная позиция и мужской поступок. Надеюсь, он искренен. Может быть, действительно его слова неправильно перевели... Если он действительно сейчас приехал в Россию с доброй душой и объяснил свою позицию, то почему нет? Это правильно по отношению и к другим спортсменам, которые хорошо относятся к России, едут сюда развивать свою карьеру, не боясь", - приводит слова Свищева "СЭ".

В сентябре 2022 года игрок сборной Боснии и Герцеговины Миралем Пьянич назвал неудачным желание национальной федерации по футболу принять участие в товарищеской игре со сборной России. В результате матч, запланированный на ноябрь в Санкт-Петербурге, был отменён.

34-летний футболист 26 сентября после подписания контракта с московским ЦСКА в интервью клубной пресс-службе принёс извинения за слова, которые он сказал два гола назад.

Миралем Пьянич Дмитрий Свищев ЦСКА Сборная России
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