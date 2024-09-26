Сообщается, что Марио Эрмосо, который этим летом после истечения срока с мадридским "Атлетико" пребывал в статусе свободного агента, был готов рассмотреть вариант с переходом в клуб Российской Премьер-Лиги. Однако отказался от подписания 29-летнего защитника, так как его требования по зарплате и личным условиям были слишком высокими.
2 сентября Марио Эрмосо подписал контракт с итальянской "Ромой" сроком на 3 сезона. Согласно данным, которые представлены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость испанского футболиста составляет 25 млн евро.
Источник: Sport24
Sport24: "Динамо Москва" летом отказалось от подписания экс-защитника "Атлетико" Эрмосо
По информации СМИ, московское "Динамо" в летнее трансферное окно отказалось от подписания бывшего защитника мадридского "Атлетико" Марио Эрмосо.
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