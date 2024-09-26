"Пьяничу придется говорить хорошо о России после перехода в ЦСКА. Иначе, как он будет в нашей стране находиться? Не получится отмалчиваться. Вот уже семью перевозит в Москву. Посмотрим, как он еще будет играть. Потому что, что бы спортсмены ни говорили, в первую очередь болельщики оценивают игру. Если Пьянич будет полезен ЦСКА, все забудут об отказе играть с Россией", - заявила Журова.
Миралем Пьянич перебрался в московский ЦСКА на правах свободного агента. В минувшем сезоне полузащитник выступал в составе клуба "Шарджа" из ОАЭ. Ранее в карьере Пьянича были такие клубы, как "Барселона" и "Ювентус". Также, на счету 34-летнего футболиста 115 матчей в составе национальной сборной Боснии и Герцеговины.
Осенью 2022-го года Миралем Пьянич раскритиковал решение Федерации футбола своей страны, провести товарищеский матч со сборной России. В интервью футболист заявил, что был удивлен таким решением и негативно относится к идее проведения игры. Матч между сборными России и Боснии и Герцеговины в итоге не состоялся.
Источник: "РБ Спорт"
Депутат Журова: Пьяничу придется говорить хорошо о России после перехода в ЦСКА. Не получится отмалчиваться
Депутат Госдумы России Светлана Журова прокомментировала трансфер в ЦСКА боснийского полузащитника Миралема Пьянича.
Фото: официальный сайт Госдумы РФ