"Матч со "Спартаком" всегда принципиален. И в детском футболе, и после так было. Это дерби, дополнительные эмоции всегда. Я не ставлю задачу обязательно забить "Спартаку" или отдать передачу. Достаточно взять три очка, остальное не имеет определяющего значения", - приводит слова Батракова "Матч ТВ".
Московские команды "Локомотив" и "Спартак" встретятся друг с другом 28 сентября на домашнем стадионе "железнодорожников" "РЖД Арена" в рамках 10-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25. Стартовый свисток должен прозвучать в 16:30 по московскому времени.
После девяти туров "Локомотив" с 21 очком занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, а "Спартак", набрав 16 очков, расположился на пятой строчке.
Батраков: матч со "Спартаком" всегда принципиален
Полузащитник московского "Локомотива" Алексей Батраков высказался по поводу предстоящего матча 10-го тура РПЛ с московским "Спартаком".
Фото: ФК "Локомотив"