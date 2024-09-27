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Траханов: нельзя отдавать золото "Зениту", потому что прошлое чемпионство - чистая случайность

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Российский тренер Александр Тарханов вспомнил развязку прошлого сезона РПЛ, когда "Зенит" в очередной раз стал чемпионом.
Фото: ФК "Урал"
"Сейчас между "Краснодаром", "Зенитом", "Спартаком", ЦСКА, "Локомотивом" и "Динамо" идёт борьба за медали. Нельзя отдавать золото "Зениту", потому что прошлое чемпионство команды - чистая случайность. Если бы "Динамо" забило гол в последнем матче, то было бы чемпионом", - сказал Тарханов.

Напомним, в прошлом розыгрыше Российской Премьер-Лиги петербургский клуб в шестой раз подряд завоевал золотые медали, одержав волевую победу над "Ростовом" (2:1) в последнем 30-м туре. Московское "Динамо" имело шансы стать чемпионами, для этого команде Марцела Лички необходимо было набрать хотя бы одно очко в игре с "Краснодаром", но бело-голубые потерпели поражение 0:1. В итоге динамовцы заняли третье место, краснодарская команда впервые в истории взяла серебро, а петербуржцы в очередной раз стали чемпионами.

В текущем сезоне после девяти туров "Зенит" лидирует в турнирной таблице с 23-мя набранными очками, опережая "Локомотив" и "Краснодар" на два балла. В 10-м туре встретятся лидеры РПЛ "Зенит" и "Краснодар", встреча пройдет в эту субботу 28 сентября, начало - в 19:30 по московскому времени.

Источник: "Чемпионат"

Александр Тарханов Зенит
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