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Нагорных: в "Локомотиве" никто серьезно к предложению "Алавеса" по Баринову не относился

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Председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных поделился информацией о предложении по хавбеку Дмитрию Баринову от "Алавеса".
Фото: ФК "Локомотив"
"Мы серьезно к этому предложению не относились, потому что оно не соответствует уровню и стоимости футболиста. Мы даже серьезно эту тему не обсуждали", - приводит "РБ Спорт" слова Нагорных.

Напомним, в минувшее летнее трансферное окно предметный интерес к полузащитнику московского "Локомотива" Дмитрию Баринову проявлял испанский "Алавес".

В текущем сезоне Баринов провел 14 матчей за "железнодорожников" во всех турнирах, в которых отдал три голевые передачи. Действующий контракт 28-летнего хавбека с московским клубом, воспитанником которого он является, рассчитан до конца июня 2026 года. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость российского игрока в 8 миллионов евро.

Юрий Нагорных Локомотив Дмитрий Баринов Алавес
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