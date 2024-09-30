- Для ЦСКА было бы роскошью держать этих футболистов в команде. Оба сами изъявили желание уйти. Зачем их удерживать, если они не хотят играть за нашу команду? Тем более, ушли они не бесплатно, а за хорошие суммы.
Нам всем нужно признать одну простую вещь - легионеры приезжают в Россию заработать, а не из-за любви к нашей державе. В ЦСКА есть определенный потолок зарплат, выше которого никто подниматься не будет. Медине и Карраскалю их новые клубы давали зарплату в два раза больше, чем у них была, - цитирует Фоменко Sport24.
Напомним, Медина стал игроком "Спартака" в июле 2023 года, подписав с красно-белыми трехлетний контракт. По данным СМИ, сумма трансфера составила шесть миллионов евро, а зарплата полузащитника увеличилась в два раза - с 800 тысяч евро до 1,6 млн евро за сезон.
Медина провел за ЦСКА 45 матчей и забил 12 мячей. Вместе с "армейцами" он выигрывал Кубок России и завоевывал серебряные медали в РПЛ.
Карраскаль покинул ЦСКА и подписал контракт с "Динамо" в августа прошлого года, сумма трансфера составила более пяти миллионов евро. На счету колумбийца 37 матчей за ЦСКА и семь забитых мячей.
"Их новые клубы давали зарплату в два раза больше". Экс-тренер ЦСКА Фоменко - об уходе Медины и Карраскаля
Олег Фоменко, помощник экс-главного тренера ЦСКА Владимира Федотова, рассказал об уходе из клуба Хесуса Медины и Хорхе Карраскаля.
Фото: ПФК ЦСКА