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Бывший помощник Федотова в ЦСКА: решение руководства клуба поменялось за один день

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Бывший тренер ЦСКА Олег Фоменко рассказал об уходе из столичной команды.
Фото: ФК "Краснодар"
Фоменко в ЦСКА был помощником главного тренера Владимира Федотова.

- У меня и у других помощников контракты закончились вообще 31 мая. У Валентиныча (Владимира Федотова) оставался еще год. Очевидно: наша работа в клубе зависела от того, какое решение примет руководство по главному тренеру.

Начало июня я провел в Краснодаре, но был на связи с Валентинычем. В один день он мне набрал: "Встретились с руководством - все нормально, работаем". Звонит на следующий день: "Ситуация поменялась".

Какая официальная версия увольнения из ЦСКА? Неудачный спортивный результат, - цитирует Фоменко Sport24.

Напомним, 3 июня "армейцы" официально сообщили об уходе Владимира Федотова с должности наставника команды. В столичном клубе он работал с 2022 года. Вместе с ним ЦСКА покинул помощники специалиста, включая Олега Фоменко.

Вместо Федотова новым тренером ЦСКА стал сербский специалист Марко Николич. Под его руководством в текущем сезоне ЦСКА в десяти турах одержал пять побед и сыграл две ничьи, в трех матчах "армейцы" потерпели поражение. Клуб располагается на пятой строчке в таблице РПЛ.

Владимир Федотов Олег Фоменко ЦСКА
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