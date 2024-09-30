Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Ротор
19:30
АланияНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Борнмут
22:00
СаутгемптонНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вильярреал
22:00
Лас-ПальмасНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Парма
21:45
КальяриНе начат

Силкин: "Динамо" наверху и борется за чемпионство

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Сергей Силкин, известный российский тренер, высказался о выступлении столичного "Динамо" в текущем сезоне.
Фото: Официальный сайт РПЛ
- "Динамо" наверху и борется за чемпионство. Но пока только треть чемпионата позади. Понятно, что еще будут и спады, и взлеты. Конец сезона все покажет, - цитирует Силкина "РБ Спорт".

Подопечные Марцела Лички в воскресенье на выезде одержали победу над махачкалинским "Динамо" со счетом 1:0. В активе столичного клуба 20 набранных баллов, клуб идет на четвертой позиции в турнирной таблице. Отставание от лидирующего "Краснодара" составляет четыре очка.

В 11-м туре РПЛ "Динамо" примет на своем поле ЦСКА, матч пройдет 6 октября, начало - в 19:00 мск.

Сергей Силкин Динамо
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится