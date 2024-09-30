- "Динамо" наверху и борется за чемпионство. Но пока только треть чемпионата позади. Понятно, что еще будут и спады, и взлеты. Конец сезона все покажет, - цитирует Силкина "РБ Спорт".
Подопечные Марцела Лички в воскресенье на выезде одержали победу над махачкалинским "Динамо" со счетом 1:0. В активе столичного клуба 20 набранных баллов, клуб идет на четвертой позиции в турнирной таблице. Отставание от лидирующего "Краснодара" составляет четыре очка.
В 11-м туре РПЛ "Динамо" примет на своем поле ЦСКА, матч пройдет 6 октября, начало - в 19:00 мск.
Силкин: "Динамо" наверху и борется за чемпионство
Сергей Силкин, известный российский тренер, высказался о выступлении столичного "Динамо" в текущем сезоне.
Фото: Официальный сайт РПЛ