По информации источника, вице-президент "Оренбурга" Игорь Дягтерев утвержден в должности спортивного директора клуба. Функционер будет совмещать две должности.
Напомним, что прошлый спортивный директор оренбуржцев Дмитрий Андреев был отстранен от футбольной деятельности на три года (два из которых - условно) за физическое воздействие на судей после матче 5-го тура РПЛ с "Ростовом" (2:3). Также Андреев обязан выплатить штраф в 300 тысяч рублей, Дмитрий подал апелляцию.
После 10-ти сыгранных туров "Оренбург" располагается на 14-й строчке в турнирной таблице чемпионата России с 7-ю набранными очками. В следующем туре оренбуржцы сыграют на выезде с петербургским "Зенитом".
Источник: Sport24.
Sport24: Дягтерев утвержден в должности спортивного директора "Оренбурга"
Игорь Дягтерев стал новым спортивным директором "Оренбурга".
Фото: ФК "Оренбург"