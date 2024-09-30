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Sport24: Дягтерев утвержден в должности спортивного директора "Оренбурга"

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Игорь Дягтерев стал новым спортивным директором "Оренбурга".
Фото: ФК "Оренбург"
По информации источника, вице-президент "Оренбурга" Игорь Дягтерев утвержден в должности спортивного директора клуба. Функционер будет совмещать две должности.

Напомним, что прошлый спортивный директор оренбуржцев Дмитрий Андреев был отстранен от футбольной деятельности на три года (два из которых - условно) за физическое воздействие на судей после матче 5-го тура РПЛ с "Ростовом" (2:3). Также Андреев обязан выплатить штраф в 300 тысяч рублей, Дмитрий подал апелляцию.

После 10-ти сыгранных туров "Оренбург" располагается на 14-й строчке в турнирной таблице чемпионата России с 7-ю набранными очками. В следующем туре оренбуржцы сыграют на выезде с петербургским "Зенитом".

Источник: Sport24.

Оренбург Дмитрий Андреев
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