- В РПЛ "Локомотив" в очередной раз обошёл в таблице "Зенит". Как это восприняли?
- На это пока не надо смотреть, потому что вся борьба ещё впереди, и мы будем биться до конца.
- Есть ощущение, что соперники вас побаиваются?
- Они всегда нас боялись, это ведь топ-клуб, "Локомотив" (улыбается), - сказал футболист "железнодорожников".
"Локомотив" в текущем сезоне РПЛ набрал 24 очка, клуб располагается на второй строчке в турнирной таблице. Столько же баллов у "Краснодара", но "быки" выше по дополнительным показателям.
"Локомотив" в десятом туре РПЛ обыграл дома "Спартак" (3:1). Следующим соперником "железнодорожников" станут "Крылья Советов", игра пройдет 6 октября, начало запланировано на 16:30 по столичному времени.
Сулейманов в этом сезоне провел за "Локомотив" 10 матчей, но отметился результативными действиями.
Источник: "Евро-Футбол.Ру"
Форвард "Локомотива" Сулейманов: соперники всегда нас боялись
Тимур Сулейманов, форвард "Локомотива", дал свой комментарий по поводу выступления команды в текущем сезоне.
Фото: ФК "Локомотив"