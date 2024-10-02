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Форвард "Локомотива" Сулейманов: соперники всегда нас боялись

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Тимур Сулейманов, форвард "Локомотива", дал свой комментарий по поводу выступления команды в текущем сезоне.
Фото: ФК "Локомотив"
- В РПЛ "Локомотив" в очередной раз обошёл в таблице "Зенит". Как это восприняли?

- На это пока не надо смотреть, потому что вся борьба ещё впереди, и мы будем биться до конца.

- Есть ощущение, что соперники вас побаиваются?

- Они всегда нас боялись, это ведь топ-клуб, "Локомотив" (улыбается), - сказал футболист "железнодорожников".

"Локомотив" в текущем сезоне РПЛ набрал 24 очка, клуб располагается на второй строчке в турнирной таблице. Столько же баллов у "Краснодара", но "быки" выше по дополнительным показателям.

"Локомотив" в десятом туре РПЛ обыграл дома "Спартак" (3:1). Следующим соперником "железнодорожников" станут "Крылья Советов", игра пройдет 6 октября, начало запланировано на 16:30 по столичному времени.

Сулейманов в этом сезоне провел за "Локомотив" 10 матчей, но отметился результативными действиями.

Источник: "Евро-Футбол.Ру"

Тимур Сулейманов Локомотив
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