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Личка - о поражении "Спартаку": мы сами довели до такой ситуации

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Главный тренер московского "Динамо" Марцел Личка прокомментировал поражение своей команды от московского "Спартака" в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/25.
Фото: ФК "Динамо" Москва
"В первом тайме мы показали, что мы можем и умеем играть. Во втором тайме бросали игру, начали больше выбивать мяч вперед и бегать за ним. "Спартак" забрал инициативу и забрал мяч. Не дотерпели до конца. Но мы должны тоже играть с мячом, а не просто выбивать мячи. "Спартак" заслужил это и перевернул игру. Во втором тайме мы сами довели до такой ситуации и не хотели играть с мячом", - приводит слова Лички "Матч ТВ".

Московское "Динамо" 2 октября принимало на своём поле в рамках 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/25 московский "Спартак". Матч завершился победой красно-белых со счётом 3:2. При этом бело-голубые дважды по ходу игры вели в счёте, а победный гол "Спартак" забил на 90-й минуте.

У "Динамо" после этой игры в активе осталось 8 очков. Такое же количество очков и у махачкалинского "Динамо", но москвичи опережают своих одноклубников из Дагестана по результатам личных встреч. В 6-м туре их ожидает гостевая игра против самарских "Крыльев Советов".

Марцел Личка Динамо Спартак Кубок России
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