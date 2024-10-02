"Да, к сожалению, еще и в компенсированное (время) пропустили, но мы набрали два очка, и для нас это было важно, чтобы ноль никому не мозолил глаза. В целом основная задача в этой игре была проверить ближайший круг наших футболистов, которые чуть меньше играют", - приводит слова Осинькина "Матч ТВ".
"Крылья Советов" 2 октября на своём поле в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/25 принимали махачкалинское "Динамо". Основное время игры завершилось со счётом 3:3, хотя после первого тайма самарцы вели 3:0. В серии послематчевых пенальти более точными оказались хозяева 5:3.
Эта победа позволила "Крыльям Советов" набрать первые 2 очка в текущем розыгрыше Кубка России. Тем не менее, у волжан не осталось никаких шансов продолжить выступление в турнире после группового этапа. В 6-м туре самарцы 24 октября у себя примут московское "Динамо".
Осинькин - о первых набранных очках в Кубке России: было важно, чтобы ноль никому не мозолил глаза
Главный тренер самарских "Крыльев Советов" прокомментировал победу своей команды над махачкалинским "Динамо" в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/25 (3:3, пен. 5:3).
Фото: ФК "Крылья Советов"