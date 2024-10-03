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"Я виноват, что не смог настроить команду". Мурад Мусаев назвал матч с "Ахматом" худшим для "Краснодара" в этом году

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Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев прокомментировал поражение своей команды от грозненского "Ахмата" в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/25 со счётом 0:3.
Фото: ФК "Краснодар"
"Игра показывает, что когда ты играешь не на пределе своих возможностей физических и умственных, не на пределе своей дисциплины, то ты получаешь такие матчи, как сегодня. Если матч с "Зенитом" был лучшим в этом году, то этот матч — худшим. Мы сами виноваты в этом, я виноват, что не смог настроить команду и донести. Но это отличный пример: если ты работаешь — ты лучше, если ты не работаешь и думаешь выиграть за счет класса, то класса нет. Есть только труд и дисциплина", - приводит слова Мусаева "Матч ТВ".

"Краснодар" 2 октября в выездном матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/25 встречался с грозненским "Ахматом" и проиграл со счётом 0:3. Это поражение стало для подопечных Мурада Мусаева вторым в текущем розыгрыше Кубка страны после трёх побед подряд на страте.

Таким образом, в активе у "Краснодара" осталось 9 очков. Такое же количество очков набрал коллектив из Грозного, но благодаря преимуществу по результатам личных встреч (первый матч между командами закончился победой "быков" со счётом 1:0) на второе место в группе С вышел "Ахмат" - "Краснодар" опустился на третью строчку.

В заключительном шестом туре "Краснодар" 23 октября ожидает игра дома с нижегородским "Пари НН". Начало встречи запланировано на 21:15 по московскому времени.

Мурад Мусаев Краснодар Ахмат Кубок России
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