"Скорее всего, повреждение, почувствовал боль в задней мышце. Обидно, но ничего не сделаешь. Сейчас сказать сложно, обследование покажет, насколько повреждение серьезное. От этого будет зависеть срок восстановления", - приводит слова Семака "Матч ТВ".
Максим Глушенков 2 октября в матче Кубка России с "Акроном" вышел на замену на 64-й минуте. Но уже через 8 минут он покинул поле, так как получил повреждение, которое не позволило продолжить матч.
В середине августа 25-летний полузащитник уже получал травму - перелом правой кисти. Восстановление заняло около месяца, и Глушенков вернулся в состав петербуржцев полторы недели назад.
Семак - о травме Глушенкова: почувствовал боль в задней мышце
Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак рассказал о характере повреждения, полученного полузащитником команды Максимом Глушенковым в матче с "Акроном".
Фото: ФК "Зенит"