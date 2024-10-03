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Семак - о травме Глушенкова: почувствовал боль в задней мышце

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Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак рассказал о характере повреждения, полученного полузащитником команды Максимом Глушенковым в матче с "Акроном".
Фото: ФК "Зенит"
"Скорее всего, повреждение, почувствовал боль в задней мышце. Обидно, но ничего не сделаешь. Сейчас сказать сложно, обследование покажет, насколько повреждение серьезное. От этого будет зависеть срок восстановления", - приводит слова Семака "Матч ТВ".

Максим Глушенков 2 октября в матче Кубка России с "Акроном" вышел на замену на 64-й минуте. Но уже через 8 минут он покинул поле, так как получил повреждение, которое не позволило продолжить матч.

В середине августа 25-летний полузащитник уже получал травму - перелом правой кисти. Восстановление заняло около месяца, и Глушенков вернулся в состав петербуржцев полторы недели назад.

Зенит Сергей Семак Максим Глушенков
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