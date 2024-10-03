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Силкин: "Спартак" вышел в боевом составе, а у "Динамо" была ротация, обстреливали молодежь

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Экс-наставник "Динамо" Сергей Силкин прокомментировал поражение бело-голубых от "Спартака" (2:3) в Кубке России.
Фото: официальный сайт "Динамо"
"Со стороны можно сказать, что замены во втором тайме при счете 2:1 не усилили команду. Личка не угадал с ними. "Динамо" до этих перемен в составе играло в надежный футбол. "Спартак" вышел на игру в боевом составе, а у "Динамо" была ротация, обстреливали молодежь. Уровень футболистов был разным", - заявил Силкин.

"Спартак" одолел "Динамо" (3:2) в столичном дерби в рамках группового этапа Пути РПЛ Кубка России. В составе бело-голубых голами отметились защитник Эли Даса и форвард Эль-Мехди Маухуб. За "Спартак" забивали аргентинский полузащитник Эсекьель Барко, опорник Кристофер Мартинс и нападающий Виллиан Жозе.

Победный гол бразилец забил ударом со штрафного на 90-й минуте матча. Ранее в текущем сезоне команды встречались в первом круге Пути РПЛ и в 9-м туре чемпионата страны. Матч в Премьер-лиге завершился результативной ничьей (2:2). В Кубке России "Спартак" одержал разгромную победу (3:0).

Источник: "Матч ТВ"

Сергей Силкин Спартак Динамо Марцел Личка
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