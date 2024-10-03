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Барбоза: Батракова могут взять в Европу, если он будет показывать результат. Зависит от того, как он доиграет сезон

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Футбольный агент Пауло Барбоза предположил, может ли полузащитник "Локомотива" Алексей Батраков оказаться в Европе в следующем сезоне.
Фото: официальный сайт "Локомотива"
"Возможно ли Батракову уехать в европейский топ-клуб после этого сезона? Будет зависеть от того, как он доиграет этот сезон. Скауты следят и анализируют игру многих футболистов, сопоставляют многие факторы. Специалисты берут в клубы тех, кто даёт больше гарантий. Его могут взять в Европу в 19 лет, если он будет регулярно показывать качественный результат", - заявил Барбоза.

19-летний полузащитник Алексей Батраков пробился в стартовый состав "Локомотива" в новом сезоне. Воспитанник "железнодорожников" принял участие во всех 10-ти матчах "Локомотива" в РПЛ. На счету хавбека 7 забитых мячей и 6 результативных передач. Контракт Батракова с клубом рассчитан до лета 2027-го года.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин вызвал Алексея Батракова на тренировочный сбор национальной команды в октябре. Дебют Батракова в составе сборной не состоялся в сентябре из-за отмены товарищеского матча против сборной Таиланда. Трансферная стоимость футболиста "Локомотива", по данным Transfermarkt, составляет 5 миллионов евро.

Источник: Metaratings

Пауло Витор Барбоза Алексей Батраков Локомотив
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