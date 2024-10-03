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Губерниев: Дзюба - лидер рубрики "Помнят руки, помнят родимые", еще Кержакова по голам обгонит

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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался об игре экс-форварда сборной России Артема Дзюбы в составе "Акрона".
Фото: официальный сайт "Акрона"
"Вернется ли Дзюба в топ-клуб? А он уже в топе, забивает и отдает в "Акроне". Еще Кержакова обгонит по голам в истории российского футбола, ему три штуки осталось. Дзюба - лидер рубрики "Помнят руки, помнят родимые", - заявил Губерниев.

Артем Дзюба перебрался в "Акрон" в статусе свободного агента в последние дни трансферного окна. Контракт 36-летнего нападающего с "Локомотивом", за который он выступал в прошлом сезоне, подошел к концу в июле 2024-го года.

В первых 3-х матчах за "Акрон" в РПЛ Дзюба забил 1 гол и записал на свой счет 3 результативные передачи. Экс-форвард "Зенита" Александр Кержаков с 233-мя голами является лучшим бомбардиром в истории российского футбола. На счету Артема Дзюбы 230 забитых мячей.

Источник: "Матч ТВ"

Дмитрий Губерниев Артем Дзюба Акрон Кержаков Александр
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