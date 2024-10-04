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Пьянич - о "Зените": хороший клуб с солидным бюджетом, но ЦСКА может конкурировать с ним

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Полузащитник московского ЦСКА Миралем Пьянич высказался по поводу конкуренции между командами Российской Премьер-Лиги в борьбе за чемпионство.
Фото: ПФК ЦСКА
"Мы знаем, что "Зенит" — хороший клуб с солидным бюджетом. Они много инвестируют в футболистов. Но у меня нет сомнений в том, что моя нынешняя команда способна конкурировать с любым соперником в лиге, и мы это сделаем. Мы будем сражаться в каждом матче до конца сезона и стараться выиграть чемпионство. Да, в РПЛ полно оппонентов, у которых такие же цели, но я верю в нас", - сказал Пьянич в эфире программы "Все на Матч!" на телеканале "Матч ТВ".

После десяти туров турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/25 с 24-мя очками возглавляет "Краснодар". Такое же количество очков и у московского "Локомотива", который уступает "быкам" по дополнительным показателям. На третьей строчке расположился петербургский "Зенит", который заработал 23 очка.

Московский ЦСКА за первую треть чемпионата заработал 17 очков, которые позволяют "армейцам" занимать пятое место. В 11-м туре Российской Премьер-Лиги команде Марко Николича предстоит выездная встреча против московского "Динамо". Матч должен пройти 6 октября, его начало запланировано на 19:00 по московскому времени.

Миралем Пьянич ЦСКА Зенит
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