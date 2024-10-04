"В очередной раз за последние годы двинулся камень в почках, были колики. Поэтому экстренно был доставлен, и сделали операцию по удалению. Сейчас нахожусь под наблюдением в больнице, все отлично", - сказал Мостовой.
Он добавил, что с этой проблемой сталкивается не в первый раз, ранее он уже обращался в больницу по поводу камней в почках.
Бывший футболист сейчас проходит обучение на тренерскую лицензию в академии Российского футбольного союза. В октябре 56-летний Мостовой должен пройти практику в московском "Спартаке".
За время карьеры футболиста Александр выступал за красно-белых, играл в португальской "Бенфике", французских "Канне" и "Страстубрге", а также в "Алавесе" и "Сельте".
Источник: "Все про спорт"
Мостового экстренно госпитализировали из-за камней в почках
Бывший футболист "Спартака" и сборной России Александр Мостовой был госпитализирован, он почувствовал себя плохо из-за камней в почках.
Фото: ФК "Спартак"