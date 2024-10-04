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Мостового экстренно госпитализировали из-за камней в почках

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Бывший футболист "Спартака" и сборной России Александр Мостовой был госпитализирован, он почувствовал себя плохо из-за камней в почках.
Фото: ФК "Спартак"
"В очередной раз за последние годы двинулся камень в почках, были колики. Поэтому экстренно был доставлен, и сделали операцию по удалению. Сейчас нахожусь под наблюдением в больнице, все отлично", - сказал Мостовой.

Он добавил, что с этой проблемой сталкивается не в первый раз, ранее он уже обращался в больницу по поводу камней в почках.

Бывший футболист сейчас проходит обучение на тренерскую лицензию в академии Российского футбольного союза. В октябре 56-летний Мостовой должен пройти практику в московском "Спартаке".

За время карьеры футболиста Александр выступал за красно-белых, играл в португальской "Бенфике", французских "Канне" и "Страстубрге", а также в "Алавесе" и "Сельте".

Источник: "Все про спорт"

Александр Мостовой
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