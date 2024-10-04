"Будем честны, сейчас "Ростов" не в самом лучшем состоянии. Редко они плохо играют против двух новичков РПЛ, но игра против "Спартака" всегда особенная. "Ростов" спокойно может выиграть из-за сверхмотивации и недооценки соперника. У красно-белых хорошая команда с интересной игрой местами, но они нестабильны, поэтому трудно предположить, в каком состоянии будет "Спартак", – приводит слова Балахнина Metaratings.
5 октября в Москве на стадионе "Лукойл Арена" в 19:00 по московскому времени должен начаться матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 между "Спартаком" и "Ростовом". Красно-белые за десять туров заработали 16 очков, что позволяет москвичам на данный момент располагаться на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата России.
Преимущество "Спартака" над "Ростовом", который сейчас идёт восьмым, состоит 4 очка. В прошлом туре "Спартак" проиграл московскому "Локомотиву" со счётом 1:3, а "Ростов" уступил тольяттинскому "Акрону" 0:2.
Балахнин: "Ростов" может спокойно выиграть у "Спартака" из-за сверхмотивации и недооценки соперника
Футбольный тренер Сергей Балахнин поделился своими ожиданиями от матча 11-го тура РПЛ, в котором московский "Спартак" на своём поле примет "Ростов".
Фото: ФК "Спартак"