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Селихов: было сразу видно, что Виллиан Жозе - большой мастер

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Вратарь московского "Спартака" Александр Селихов дал свой комментарий после дебютного гола нападающего столичной команды Виллиана Жозе.
Фото: ФК "Спартак"
Напомним, бразилец пополнил состав красно-белых в летнее межсезонье, подписав двухлетнее соглашение. В матче Кубка России с "Динамо" (3:2) Виллиан вышел на замену и забил прямым ударом со штрафного на 90-й минуте.

- Было ли сразу видно, что он большой мастер? Да, конечно, сразу увидел. Его удар – это его козырь, - цитирует голкипера "Спартака" Metaratings.

Жозе провел за "Спартак" пять матчей в РПЛ, но не отметился результативными действиями. Сегодня, 5 октября, его команда дома примет "Ростов" в 11-м туре чемпионата России.

"Спартак" в текущем сезоне набрал 16 очков и идет на шестой позиции в турнирной таблице РПЛ.

Александр Селихов Виллиан Жозе Спартак
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