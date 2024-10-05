"Сборная России должна играть со сборной других стран, чтобы повышать свой рейтинг. Сборная в целом должна играть, но если на данный момент нет соперника, ничего страшного. В данной ситуации игрокам лучше остаться в клубах и побыть вместе со своими партнёрами", - сказал Семшов.
Российский футбольный союз предложил футбольной ассоциации Пакистана провести товарищеский матч в октябре во время международной паузы, однако пакистанцы отказались от предложения в связи с тем, что у них не было достаточно времени, чтобы подготовиться к встречи с россиянами.
Учебно-тренировочные сборы национальной команды России начнутся с 7 октября, на данный момент неизвестно, какая команда сыграет с российской сборной в товарищеской игре. Напомним, в 2022 году УЕФА и ФИФА отстранили сборную России от участия в международных турнирах.
Источник: "Чемпионат"
Семшов: сборная России должна играть со сборной других стран, чтобы повышать свой рейтинг
Бывший игрок "Зенита" Игорь Семшов прокомментировал отсутствие соперника сборной России на предстоящих октябрьских сборах.
Фото: РФС