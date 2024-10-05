По информации источника, в настоящее время переговоры между футбольными федерациями этих стран находятся на финальной стадии. Предполагается, что матч состоится в Москве.
Ранее в СМИ писали, что сборная Пакистана, товарищеский матч с которой должен пройти 11-го октября, отказалась от приглашения РФС в связи с тем, что у пакистанцев не было достаточно времени, чтобы подготовиться ко встречи с россиянами.
Тренировочные сборы российской национальной команды стартуют 7 октября, на данный момент неизвестно, какая команда сыграет в товарищеских матчах со сборной России.
Источник: Sport24
Сборная России может провести товарищеский матч с Сирией в ноябре
Сборная России может провести товарищескую игру с национальной командой Сирии в ноябре.
Фото: РФС