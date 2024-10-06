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СМИ: "Факел" обратится в ЭСК РФС по поводу Абакара Гаджиева, игрок "Динамо" Махачкала показал средний палец трибунам

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Воронежский "Факел" планирует обратится в ЭСК РФС из-за действий полузащитника "Динамо" Махачкала Абакара Гаджиева в матче 11-го тура РПЛ.
Фото: официальный сайт "Факела"
В 11-м туре РПЛ "Факел" принимал на своем поле в Воронеже махачкалинское "Динамо". Матч завершился вничью (1:1). Как сообщает Sport24, воронежцы собираются обратиться в ЭСК РФС из-за действий полузащитника гостей Абакара Гаджиева.

На 66-й минуте матча Гаджиев был заменен. Футболист уступил свое место полузащитнику Ражабу Магомедову. Уходя с поля, Гаджиев показал средний палец в сторону трибун с болельщиками "Факела".

После 11-ти туров махачкалинское "Динамо" с 11-ю очками занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ. В активе "Факела" 7 очков. Воронежский клуб занимает 14-ю строчку в таблице.

Факел Динамо Мх
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