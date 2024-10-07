"Мне нравится, как играет "Локомотив". Они играют по-советски! Они пошли по этому пути. Мяч у них в центре поля не задерживается, играют вперёд. Чего этот мяч держать-то просто так, ё-моё? Хорошие ребятки, играют простенько, не выпендриваются. Галактионов тоже хорошо футбол чувствует и знает, что зрители любят наступательный футбол", - передаёт слова Пономарёва Legalbet.
Московский "Локомотив" в 11 турах Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 набрал 27 очков: одержал 9 побед, дважды проиграл, разница мячей 26:14. Благодаря этому результату "железнодорожники" на данный момент занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России, уступая лидирующему "Краснодару" лишь по результату личной встречи.
На групповом этапе Пути РПЛ Кубка России "Локомотив" одержал пять побед в пяти матчах и досрочно обеспечил себе первое место в группе С.
Пономароёв: игроки "Локомотива" играют по-советски, простенько, не выпендриваются
Бывший игрок сборной СССР по футболу Владимир Пономарёв комплиментарно отозвался об игре московского "Локомотива".
Фото: ФК "Локомотив"