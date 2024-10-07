"Зачем в начале сезона увольнять тренера? Ему не доверяли? Какой смысл? Дайте ему доработать! Вы думаете, что сейчас придёт новый тренер и сразу всё изменится? Команда будет всё выигрывать? У нас ведь многие руководители нефутбольные люди, они как будто на другой планете и не понимают, что тренер – это сложная, неблагодарная профессия. Кто им больше и лучше на уши напоёт, того они и будут брать", - приводит слова Канчельскиса Metaratings.
3 октября "Оренбург" отправил в отставку главного тренера Давила Деограсию. По информации СМИ, новым наставником южноуральского клуба станет бывший тренер московского "Спартака" Владимир Слишкович. Ожидается, что официальное представление боснийского специалиста в качестве главного тренера "горожан" состоится в понедельник, 7 октября.
"Оренбург" за 11 туров заработал 7 очков (1 победа, 4 ничьи, 6 поражений) и к настоящему времени расположился на пятнадцатой строчке в турнирной таблице чемпионата России. В Кубке России команда проиграла все 5 матчей и досрочно потеряла шансы на продолжение борьбы в турнире.
Канчельскис - о Слишковиче в "Оренбурге": руководители думают, что придёт новый тренер и команда будет всё выигрывать?
Бывший игрок сборных СССР и России по футболу Андрей Канчельскис поделился своим мнением о возможном назначении Владимира Слишковича на пост главного тренера "Оренбурга".
Фото: ФК "Спартак"