"Андреева там нет, а вы его там где-то видите. Где? Я ни разу его там не видел два года. Люди там остались, да. Что делать, если они были. И кто второй агент? Герман Ткаченко. Не знаю... Да нет, это не борьба двух, а просто кто-то заходит и все", - приводит слова Осинькина "РБ Спорт".
Ранее журналисты Иван Карпов и Андрей Панков заявили, что руководство самарских "Крыльев Советов" 7 октября собирается сменить Игоря Осинькина, который занимает пост главного тренера команды с сезона-2020/21, вывел ее из ФНЛ в Премьер-Лигу, а также в финал Кубка России, на бывшего наставника московского "Торпедо" и калининградской "Балтики" Сергея Игнашевича.
За 11 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 "Крылья Советов" набрали 11 очков, которые позволяют занимать в турнирной таблице десятое место. В Кубке России самарцы за пять матчей на групповом этапе Пути РПЛ набрали 2 очка и потеряли все шансы на то, чтобы продолжить участие в турнире.
Осинькин - о слухах о своей отставке: это не борьба Андреева и Ткаченко, а просто кто-то заходит
Главный тренер самарских "Крыльев Советов" Игорь Осинькин ответил на вопрос, связаны ли слухи о его отставке с борьбой двух агентских кланов — Павла Андреева и Германа Ткаченко.
Фото: ФК "Крылья Советов"