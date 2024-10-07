"Не могу сказать, кто полезнее - Николсон или Угальде. Кто забивает, тот и полезнее. Главное - приносить пользу клубу. Мне вообще кажется, что их надо использовать вместе. Они оба хороши и могут в связке выступать. Можно и тройкой нападения сыграть. Не вижу ничего плохого в этом. Думаю, это сочетание может быть эффективным. Время покажет", - поделился Булыкин.
Московский "Спартак" одержал разгромную победу над "Ростовом" (3:0) в матче 11-го тура чемпионата России. Дублем отметился нападающий Шамар Николсон. Коста-риканец Манфред Угальде является лучшим бомбардиром "Спартака" в РПЛ после 11-ти туров с 6-ю забитыми мячами.
В летнее трансферное окно "Спартак" подписал из "Бетиса" бразильского нападающего Виллиана Жозе. 32-летний форвард достался красно-белым за 2 миллиона евро. На его счету 1 гол в 9-ти матчах за "Спартак" во всех турнирах.
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Булыкин: "Спартак" должен использовать Николсона и Угальде вместе. Можно и тройкой нападения сыграть
Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин оценил выступления игроков группы атаки московского "Спартака".
Фото: ФК "Спартак" ВКонтакте