- Что может решить их проблемы? Глушенков. Макс - тот игрок, который решит все проблемы "Динамо", - цитирует Орещука "СЭ".
Глушенков, в минувшем сезоне выступавший за столичный "Локомотив", в летнее межсезонье перебрался в петербургский "Зенит". В составе сине-бело-голубых 25-летний форвард провел семь игр в РПЛ, забил семь голов и сделал одну результативную передачу.
"Динамо" в текущем сезоне с 20 баллами располагается на пятой строчке в таблице РПЛ. "Зенит", у которого 26 очков, замыкает тройку лидеров РПЛ.
Орещук: Глушенков - тот игрок, который решит все проблемы "Динамо"
Роман Орещук, в прошлом спортивный директор "Динамо", рассказал, какой игрок может решить проблемы бело-голубых.
Фото: ФК "Зенит"