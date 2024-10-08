Ранее появилась информация, что товарищеская встреча пройдет в Москве 11 октября. Позже в Пакистанской федерации футбола заявили, что ничего не знают о предстоящем матче и допустили, что с российской сборной будет играть "неофициальная сборная Пакистана".
- Они на 197-м месте в рейтинге. Если честно, играть с такими сборными – это стыдно и неловко. Намного целесообразнее было бы организовать полноценный недельный сбор, посмотреть потенциальных кандидатов в сборную и в конце сыграть контрольный матч между собой при болельщиках, - передает слова Газзаева "СЭ".
Сборная России в настоящее время отстранена от официальных матчей и проводит только товарищеские поединки. В сентября национальная команда разгромила в гостях Вьетнам, забив сопернику три безответных мяча.
"Играть с такими сборными - стыдно и неловко". Валерий Газзаев высказался о возможном матче с Пакистаном
Валерий Газзаев, в прошлом наставник столичного ЦСКА, заявил, что он против матча сборной России с командой Пакистана.
Фото: Сборная России по футболу