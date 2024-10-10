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"Есть проблемы, которые не позволяют ему тренироваться всегда". Семак рассказал о состоянии Караваева

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Наставник "Зенита" Сергей Семак высказался о состоянии защитника петербургской команды Вячеслава Караваева.
Фото: ФК "Зенит"
- У Славы есть проблемы, которые не позволяют ему тренироваться всегда. Периодически требуется отдых, чтобы подлечивать проблемки. Перед предыдущим матчем посчитали, что Манутан в лучших кондициях. Что касается дальнейшего, то посмотрим. У Караваева и Мантуана одинаковые шансы на то, чтобы играть в стартовом составе, - цитирует тренера "Зенита" "Матч ТВ".

Клуб с берегов Невы в субботу проведет товарищескую встречу с "Войводиной", начало игры запланировано на 19:00 мск.

В текущем сезоне РПЛ петербургский клуб в 11-ти турах набрал 26 баллов и располагается на третьей строчке в таблице. Следующим соперником "Зенита" в РПЛ станет "Акрон", встреча пройдет в Самаре 18 октября.

Караваев в этом сезоне провел в РПЛ девять игр, но не отметился голевыми действиями.

Сергей Семак Вячеслав Караваев Зенит
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