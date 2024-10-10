- У Славы есть проблемы, которые не позволяют ему тренироваться всегда. Периодически требуется отдых, чтобы подлечивать проблемки. Перед предыдущим матчем посчитали, что Манутан в лучших кондициях. Что касается дальнейшего, то посмотрим. У Караваева и Мантуана одинаковые шансы на то, чтобы играть в стартовом составе, - цитирует тренера "Зенита" "Матч ТВ".
Клуб с берегов Невы в субботу проведет товарищескую встречу с "Войводиной", начало игры запланировано на 19:00 мск.
В текущем сезоне РПЛ петербургский клуб в 11-ти турах набрал 26 баллов и располагается на третьей строчке в таблице. Следующим соперником "Зенита" в РПЛ станет "Акрон", встреча пройдет в Самаре 18 октября.
Караваев в этом сезоне провел в РПЛ девять игр, но не отметился голевыми действиями.
"Есть проблемы, которые не позволяют ему тренироваться всегда". Семак рассказал о состоянии Караваева
Наставник "Зенита" Сергей Семак высказался о состоянии защитника петербургской команды Вячеслава Караваева.
Фото: ФК "Зенит"