Напомним, национальная команда не смогла найти соперников на октябрьские товарищеские встречи.
- Какой смысл играть с клубами, тем более с медийными командами? Это же сборная России! У нас есть своя планка, которую нельзя опускать. Думаю, придёт время, когда все страны будут мечтать, чтобы сыграть со сборной России. Это время наступит! - цитирует Тетрадзе "Чемпионат".
Сборная России в настоящее время проводит только товарищеские матчи, ФИФА в 2022 году отстранила российскую национальную команду.
В сентябре команда Валерия Карпина провела матч против Вьетнама и забила в ворота соперника три безответных мяча. В ноябре, как ранее стало известно, сборная России сыграет против Сирии.
Тетрадзе: придет время, когда все страны будут мечтать, чтобы сыграть со сборной России
Омари Тетрадзе, выступавший в прошлом за "Динамо", высказался о ситуации со сборной России.
Фото: РФС