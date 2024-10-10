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Тетрадзе: придет время, когда все страны будут мечтать, чтобы сыграть со сборной России

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Омари Тетрадзе, выступавший в прошлом за "Динамо", высказался о ситуации со сборной России.
Фото: РФС
Напомним, национальная команда не смогла найти соперников на октябрьские товарищеские встречи.

- Какой смысл играть с клубами, тем более с медийными командами? Это же сборная России! У нас есть своя планка, которую нельзя опускать. Думаю, придёт время, когда все страны будут мечтать, чтобы сыграть со сборной России. Это время наступит! - цитирует Тетрадзе "Чемпионат".

Сборная России в настоящее время проводит только товарищеские матчи, ФИФА в 2022 году отстранила российскую национальную команду.

В сентябре команда Валерия Карпина провела матч против Вьетнама и забила в ворота соперника три безответных мяча. В ноябре, как ранее стало известно, сборная России сыграет против Сирии.

Омари Тетрадзе Сборная России
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