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"Редко кому удается выиграть у "Зенита". Аршавин - о том, почему голосовал за Мусаева при выборе лучшего тренера сентября

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Экс-капитан "Зенита" и национальной сборной России Андрей Аршавин рассказал, почему отдал свой голос Мураду Мусаеву при выборе лучшего тренера сентября.
Фото: ФК "Краснодар"
Напомним, наставник "Краснодара" Мусаев был признан лучшим тренером РПЛ в сентябре.

- Прошёл месяц наравне с Галактионовым, но отдам предпочтение Мусаеву – всё-таки редко кому удаётся выиграть у "Зенита", а у "Краснодара" в сентябре это получилось, - приводятся слова Аршавина на сайте РПЛ.

"Быки" в прошлом месяце в РПЛ одержали три побед в трех матчах. "Краснодар" является лидером чемпионата России, в тройку также входят "Локомотив" и петербургский "Зенит".

Следующим соперником команды Мурада Мусаева станет "Спартак", встреча пройдет в Москве 19 октября, стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 по столичному времени.

Андрей Аршавин Мурад Мусаев Краснодар Зенит
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