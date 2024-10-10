"Лишний вес Жозе – это отношение человека. Там [в Ла Лиге - прим. ред.] не маленькие дети играют в футбол, а большие профессионалы. Ты должен сам прекрасно следить за своим телом и жизнью. Если хочешь вкусно покушать, потом надо больше побегать. Всегда так было", - приводит слова Ещенко Metaratings.
Виллиан Жозе был куплен московским "Спартаком" у испанского "Бетиса" этим летом за 2 млн евро. С момента своего перехода бразильский форвард принял участие в 9 матчах, в которых забил 1 гол. Ранее появлялась информация, что 32-летний нападающий прибыл в расположение московского клуба с лишним весом.
После 11 туров "Спартак", набрав 19 очков, занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре красно-белые 19 октября на своем поле сыграет против текущего лидера РПЛ - "Краснодара".
Ещенко - о лишнем весе Виллиана Жозе: вкусно поел, потом больше побегай
Бывший защитник сборной России Андрей Ещенко поделился своим мнением о выступлении бразильского нападающего московского "Спартака" Виллиана Жозе.
Фото: ФК "Спартак"