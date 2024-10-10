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Лантратов: эмоции от сборов замечательные! Большое дело сделали

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Голкипер сборной России Илья Лантратов рассказал о проверке игроков Российским антидопинговым агентством.
Фото: ФК "Локомотив"
"10 человек на допинге сегодня было, много. Так не всегда - редко бывает. Эмоции от сборов замечательные! Большое дело сделали", - цитирует Лантратова "Чемпионат".

Сегодня, 10 октября, перед открытой тренировкой сборной России РУСАДА забрала на проверку десять игроков национальной команды.

Напомним, тренировка проходит на московском стадионе "Динамо им. Льва Яшина". В отсутствие товарищеских матчей, сборная России подготовила мероприятие, включающее мастер?классы, фото- и автограф?сессии, общение с футболистами.

Илья Лантратов Локомотив Сборная России
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