"10 человек на допинге сегодня было, много. Так не всегда - редко бывает. Эмоции от сборов замечательные! Большое дело сделали", - цитирует Лантратова "Чемпионат".
Сегодня, 10 октября, перед открытой тренировкой сборной России РУСАДА забрала на проверку десять игроков национальной команды.
Напомним, тренировка проходит на московском стадионе "Динамо им. Льва Яшина". В отсутствие товарищеских матчей, сборная России подготовила мероприятие, включающее мастер?классы, фото- и автограф?сессии, общение с футболистами.
Лантратов: эмоции от сборов замечательные! Большое дело сделали
Голкипер сборной России Илья Лантратов рассказал о проверке игроков Российским антидопинговым агентством.
Фото: ФК "Локомотив"